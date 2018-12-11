Сборная России завоевала серебро на ЧМ по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем

Сборная России завоевала серебро на ЧМ по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем

ТАСС, 11 декабря. Сборная России заняла второе место в эстафете 4×100 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Китае.