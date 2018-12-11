Сборная России завоевала серебро на ЧМ по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем
ТАСС, 11 декабря. Сборная России заняла второе место в эстафете 4×100 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Китае.
ТАСС, 11 декабря. Сборная России заняла второе место в эстафете 4×100 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Китае.
Владислав Гринев, Сергей Фесиков, Владимир Морозов и Климент Колесников финишировали с результатом 3 минуты 3,11 секунды.
Сборная США финишировала первой с мировым рекордом (3.03,03), побив свое же достижение на 27 сотых секунды. Сборная России установила рекорд Европы, предыдущее достижение принадлежало команде Франции (3.03,78). Третье место заняла сборная Бразилии, показав результат 3.05,15 секунды.
Всего в Ханчжоу будут разыграны 46 комплектов наград. Соревнования проходят в 25-метровом бассейне. Чемпионат мира завершится 16 декабря.