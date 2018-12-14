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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Россияне завоевали серебро ЧМ в кролевой эстафете, у США — мировой рекорд

В Ханчжоу (Китай) продолжается чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

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Источник: РИА "Новости"

Мужская сборная России (Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов) завоевала серебро в эстафете 4×50 м вольным стилем, установив рекорд Европы — 1.22,22. Победу с рекордом мира одержали американцы (1.21,80). Бронзовым призёрами стали итальянцы.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал сборной России (1.22,60).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Ханчжоу, Китай
Мужчины. Вольный стиль. Эстафета. 4×50 м

1. США — 1.21,80 (мировой рекорд).
2. Россия (Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов) — 1.22,22 (рекорд Европы).
3. Италия — 1.22,90.

На дистанции 50 м баттерфляем победила голландка Раноми Кромовидьойо.

Женщины. Баттерфляй. 50 м

1. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) — 24,47.
2. Холли Бэррэт (Австралия) — 24,80.
3. Келси Далия (США) — 24,97.

Сегодня, 14 декабря, победу на чемпионате мира одержал российский пловец Климент Колесников. Он стал лучшим на дистанции 100 м комплексом.

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