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15:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Колесников выиграл золото чемпионата мира на дистанции 100 м комплексом

В Ханчжоу (Китай) продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м комплексом с юниорским рекордом мира — 50,63. Серебряным призёром стал итальянец Марко Орси. Бронза досталась японцу Хиромасе Фудзимори.

Россиянин Сергей Фесиков занял пятое место.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Ханчжоу, Китай
Мужчины. Комплекс. 100 м

1. Климент Колесников (Россия) — 50,63.
2. Марко Орси (Италия) — 51,03.
3. Хиромаса Фудзимори (Япония) — 51,53…
5. Сергей Фесиков (Россия) — 51,63.

18-летний Колесников является трёхкратным чемпионом Европы 2018 года, четырёхкратным чемпионом Европы 2017 года на короткой воде.

Чемпионат мира в Ханчжоу завершится 16 декабря.

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