Российский пловец Рылов завоевал золото на дистанции 50 м на спине на ЧМ

Россиянин преодолел дистанцию за 22,58 секунды. Второе место занял американец Райан Мерфи (22,63), третьим стал ирландец Шейн Райан (22,76). Россиянин Климент Колесников (22,77) занял четвертое место.
Завоеванная Рыловым медаль стала девятой наградой для сборной России на нынешнем турнире. Ранее Кирилл Пригода завоевал золото на дистанции 200 м брассом, Владимир Морозов выиграл золото на дистанции 50 м свободным стилем, Колесников стал бронзовым призером на дистанции 100 м на спине и выиграл золото на дистанции 100 м комплексным плаванием, сборная России завоевала серебро в мужских эстафетах 4×50 м и 4×100 м вольным стилем, бронзу — в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем и в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м.