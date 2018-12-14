Российский пловец Рылов завоевал золото на дистанции 50 м на спине на ЧМ

Завоеванная Рыловым медаль стала девятой наградой для сборной России на нынешнем турнире. Ранее Кирилл Пригода завоевал золото на дистанции 200 м брассом, Владимир Морозов выиграл золото на дистанции 50 м свободным стилем, Колесников стал бронзовым призером на дистанции 100 м на спине и выиграл золото на дистанции 100 м комплексным плаванием, сборная России завоевала серебро в мужских эстафетах 4×50 м и 4×100 м вольным стилем, бронзу — в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем и в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м.