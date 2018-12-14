Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:15
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
22:30
Нюрнберг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Хоккей. НХЛ
15.12
Нью-Джерси Дэвилз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
15.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
15.12
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
15.12
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
15.12
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.12
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
15.12
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
15.12
Эдмонтон Ойлерз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ4
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсОТ5
Эдмонтон Ойлерз4
Все события
Фоторепортажи
21Знарок: снова в сборной
11Сборная России победила шведов в матче Кубка Первого канала
16:46 (мск), источник: ТАСС

Российский пловец Рылов завоевал золото на дистанции 50 м на спине на ЧМ

ТАСС, 14 декабря. Россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Турнир проходит в китайском Ханчжоу.

Наверх

Россиянин преодолел дистанцию за 22,58 секунды. Второе место занял американец Райан Мерфи (22,63), третьим стал ирландец Шейн Райан (22,76). Россиянин Климент Колесников (22,77) занял четвертое место.

Завоеванная Рыловым медаль стала девятой наградой для сборной России на нынешнем турнире. Ранее Кирилл Пригода завоевал золото на дистанции 200 м брассом, Владимир Морозов выиграл золото на дистанции 50 м свободным стилем, Колесников стал бронзовым призером на дистанции 100 м на спине и выиграл золото на дистанции 100 м комплексным плаванием, сборная России завоевала серебро в мужских эстафетах 4×50 м и 4×100 м вольным стилем, бронзу — в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем и в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м.

 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Почему «Зенит» и «Краснодар» в плей-офф, а «Спартак» вылетел
Забастовка и амбиции. Уральский талант испортил свою карьеру
Шипулин, Логинов и Гараничев могут быть временно отстранены
Брагин взял 24 хоккеиста на молодежный ЧМ в Канаде
Боксер Джошуа может провести бой с Владимиром Кличко
Драчев — об обвинениях в адрес россиян: Мы знаем, кто инициатор
«Краснодар» в плей-офф ЛЕ может сыграть с «Арсеналом» и «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь