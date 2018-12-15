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14:23 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России победила в комбинированной эстафете 4×50 м на ЧМ в Китае

ХАНЧЖОУ (Китай), 15 дек — РИА Новости. Сборная России выиграла мужскую комбинированную эстафету 4×50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищев и Евгений Рылов показали время 1 минута 30,54 секунды. Второе место заняла команда США (1.30,90), замкнула тройку лучших сборная Бразилии (1.31,49).

Для сборной России эта золотая медаль стала пятой на чемпионате мира в Ханчжоу.

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