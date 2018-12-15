Сборная России победила в комбинированной эстафете 4×50 м на ЧМ в Китае
ХАНЧЖОУ (Китай), 15 дек — РИА Новости. Сборная России выиграла мужскую комбинированную эстафету 4×50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу.
ХАНЧЖОУ (Китай), 15 дек — РИА Новости. Сборная России выиграла мужскую комбинированную эстафету 4×50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу.
Россияне Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищев и Евгений Рылов показали время 1 минута 30,54 секунды. Второе место заняла команда США (1.30,90), замкнула тройку лучших сборная Бразилии (1.31,49).
Для сборной России эта золотая медаль стала пятой на чемпионате мира в Ханчжоу.