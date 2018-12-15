Сантос победил на дистанции 50 метров баттерфляем на ЧМ, Вековищев — шестой

Сантос победил на дистанции 50 метров баттерфляем на ЧМ, Вековищев — шестой

ХАНЧЖОУ (Китай), 15 дек — РИА Новости. Бразилец Николас Сантос выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу.