Сантос победил на дистанции 50 метров баттерфляем на ЧМ, Вековищев — шестой
ХАНЧЖОУ (Китай), 15 дек — РИА Новости. Бразилец Николас Сантос выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу.
ХАНЧЖОУ (Китай), 15 дек — РИА Новости. Бразилец Николас Сантос выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу.
В финале 38-летний Сантос показал результат 21,81 секунды, серебро взял представитель ЮАР Чед ле Кло (21,97), третьим стал Дилан Картер (Тринидад и Тобаго, 22,38).
Россиянин Михаил Вековищев (22,60) занял шестое место.