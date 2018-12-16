Морозов завоевал серебро ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
ХАНЧЖОУ (Китай), 16 дек — РИА Новости. Россиянин Владимир Морозов завоевал серебро чемпионата мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу на дистанции 100 метров вольным стилем.
ХАНЧЖОУ (Китай), 16 дек — РИА Новости. Россиянин Владимир Морозов завоевал серебро чемпионата мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу на дистанции 100 метров вольным стилем.
Морозов в воскресенье в финале проплыл стометровку за 45,64 секунды. Первым стал американец Калеб Дрессел (45,62), третьим — южноафриканец Чэд ле Кло (45,89).
Другой представитель России Владислав Гринев занял четвертое место — 45,92.