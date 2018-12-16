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13:54 (мск), источник: Р-Спорт

Морозов завоевал серебро ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем

ХАНЧЖОУ (Китай), 16 дек — РИА Новости. Россиянин Владимир Морозов завоевал серебро чемпионата мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу на дистанции 100 метров вольным стилем.

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Морозов в воскресенье в финале проплыл стометровку за 45,64 секунды. Первым стал американец Калеб Дрессел (45,62), третьим — южноафриканец Чэд ле Кло (45,89).

Другой представитель России Владислав Гринев занял четвертое место — 45,92.

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