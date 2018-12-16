Российские пловцы установили новый рекорд по победам на чемпионатах мира
ХАНЧЖОУ (Китай), 16 дек — РИА Новости. Российские пловцы в китайском Ханчжоу побили свой рекорд по личным победам в истории чемпионатов мира на короткой воде.
ХАНЧЖОУ (Китай), 16 дек — РИА Новости. Российские пловцы в китайском Ханчжоу побили свой рекорд по личным победам в истории чемпионатов мира на короткой воде.
Ранее лучшим по этому показателю для россиян стал чемпионат мира в Дубае в 2010 году, где два золота завоевал Станислав Донец и одна победа была у Евгения Коротышкина.
На нынешнем чемпионате мира в Китае россияне завоевали пять личных золотых наград: Кирилл Пригода (200 м брасс), Климент Колесников (100 м комплекс), Евгений Рылов (50 и 200 м спина), Владимир Морозов (50 м кроль).