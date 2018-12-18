Около 120 спортсменов посоревнуются на турнире по плаванию в Жлобине
18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый областной турнир по плаванию на призы управления спорта и туризма Гомельского облисполкома пройдет
18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый областной турнир по плаванию на призы управления спорта и туризма Гомельского облисполкома пройдет
На дорожках бассейна центра за награды турнира поспорят юноши и девушки 2002 года рождения и старше — всего около 120 пловцов. Они представят сборные команды областей и городов Беларуси.
В течение трех дней спортсмены будут соревноваться в заплывах на дистанции от 50 м до 400 м. Победителей и призеров турнира определят по сумме набранных очков. Их наградят медалями, кубками, дипломами.
Турнир, который проводится уже девятый раз, организует управление спорта и туризма облисполкома при поддержке областного отделения ОО «Белорусская федерация плавания». Среди основных целей соревнований — популяризация плавания, повышение спортивного мастерства участников, выявление перспективных пловцов, пропаганда здорового образа жизни.