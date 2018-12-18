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09:39 (мск), источник: БЕЛТА

Около 120 спортсменов посоревнуются на турнире по плаванию в Жлобине

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый областной турнир по плаванию на призы управления спорта и туризма Гомельского облисполкома пройдет 18—20 декабря в Центре олимпийского резерва Жлобина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

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На дорожках бассейна центра за награды турнира поспорят юноши и девушки 2002 года рождения и старше — всего около 120 пловцов. Они представят сборные команды областей и городов Беларуси.

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В течение трех дней спортсмены будут соревноваться в заплывах на дистанции от 50 м до 400 м. Победителей и призеров турнира определят по сумме набранных очков. Их наградят медалями, кубками, дипломами.

Турнир, который проводится уже девятый раз, организует управление спорта и туризма облисполкома при поддержке областного отделения ОО «Белорусская федерация плавания». Среди основных целей соревнований — популяризация плавания, повышение спортивного мастерства участников, выявление перспективных пловцов, пропаганда здорового образа жизни.

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