Заслуженный тренер РФ по плаванию Слуднов скончался на 59-м году жизни

С 1987 года и до дня смерти Слуднов работал в Омской областной спортивной школе олимпийского резерва, где с 2006 года возглавлял отделение плавания.

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За свою тренерскую карьеру Слуднов воспитал более 30 мастеров спорта и более 40 кандидатов в мастера спорта. Среди них — многократные победители и призеры первенств и чемпионатов России, участники первенств Европы, такие как Артем Слуднов, Николай Ниневолин, Михаил Стрелец, Юрий Чубатов, Виталий Мирошниченко, Станислав Панов, Игорь Ивакин и Олеся Малых, мастера спорта международного класса Агата Волощук, Татьяна Понаморенко, Елена Карпеева и Антон Агешкин.