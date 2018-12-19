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15«Я считаю, что я особенный»
830. Алексей Швед
12:05 (мск), источник: ТАСС

Заслуженный тренер РФ по плаванию Слуднов скончался на 59-м году жизни

ТАСС, 19 декабря. Заслуженный тренер России по плаванию Андрей Слуднов скончался в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

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С 1987 года и до дня смерти Слуднов работал в Омской областной спортивной школе олимпийского резерва, где с 2006 года возглавлял отделение плавания.

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За свою тренерскую карьеру Слуднов воспитал более 30 мастеров спорта и более 40 кандидатов в мастера спорта. Среди них — многократные победители и призеры первенств и чемпионатов России, участники первенств Европы, такие как Артем Слуднов, Николай Ниневолин, Михаил Стрелец, Юрий Чубатов, Виталий Мирошниченко, Станислав Панов, Игорь Ивакин и Олеся Малых, мастера спорта международного класса Агата Волощук, Татьяна Понаморенко, Елена Карпеева и Антон Агешкин.

Под руководством Слуднова его сын, Роман Слуднов, стал известным пловцом. Он дважды выигрывал чемпионаты мира на короткой воде (2000) и чемпионат мира 2001 года, также является пятикратным чемпионом Европы (1999, 2002, 2004, 2006, 2006). Слуднов принял участие в четырех Олимпийских играх, на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году выиграл бронзовую медаль. В 2001 году Слуднов стал первым в мире пловцом, преодолевшим минутный рубеж на стометровке брассом.

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