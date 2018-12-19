Пятикратная олимпийская чемпионка Франклин завершила карьеру в 23 года

Франклин завоевала четыре золотые медали и одну бронзовую на Олимпиаде в Лондоне, также на ее счету золото Игр в Рио-де-Жанейро. На чемпионатах мира она побеждала 11 раз. В 2017 году спортсменка перенесла операции на правом и левом плечах. По ее словам, после этого она по-прежнему испытывала проблемы со здоровьем и отказалась от новой операции.

«Плавание было и всегда будет большой частью моей жизни, я планирую и дальше заниматься лучшим видом спорта в мире, но уже по-другому. Мне потребовалось много времени, чтобы сказать: “Я завершаю карьеру”. Очень, очень много времени. Но сейчас я готова к этому. Я не готова страдать каждый день. Я готова стать женой и в один из дней матерью», — цитирует Франклин ESPN.