Пятикратная олимпийская чемпионка Франклин завершила карьеру в 23 года
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пятикратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Мисси Франклин объявила о завершении карьеры в 23 года.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пятикратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Мисси Франклин объявила о завершении карьеры в 23 года.
Франклин завоевала четыре золотые медали и одну бронзовую на Олимпиаде в Лондоне, также на ее счету золото Игр в
«Плавание было и всегда будет большой частью моей жизни, я планирую и дальше заниматься лучшим видом спорта в мире, но уже