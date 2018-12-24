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12:37 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Пловчиха из Нидерландов подозревается в употреблении допинга

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пловчиха из Нидерландов Кира Туссен подозревается в применении запрещенных препаратов, сообщает volkskrant.nl.

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Как отмечает издание, в допинг-пробе 24-летней спортсменки, взятой на этапе Кубка мира в Пекине 2 ноября, обнаружен тулобутерол, который облегчает дыхание при астме. У спортсменки есть соответствующий диагноз, поэтому она использует лекарство.

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Туссен получила уведомление от Международной федерации плавания о возможном допинг-нарушении 7 декабря, перед стартом чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Китае.

«Эта ситуация казалась нереальной, я проплакала половину полета, — призналась пловчиха. — Я думала: “Ужасно, что я не смогу выступить на чемпионате мира”. Последние несколько недель были настоящим кошмаром. Никогда в своей жизни я не употребляла допинг».

Максимальное наказание, которое может получить спортсменка — дисквалификация на два года, говорится в материале.

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