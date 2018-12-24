СМИ: Пловчиха из Нидерландов подозревается в употреблении допинга
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пловчиха из Нидерландов Кира Туссен подозревается в применении запрещенных препаратов, сообщает volkskrant.nl.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пловчиха из Нидерландов Кира Туссен подозревается в применении запрещенных препаратов, сообщает volkskrant.nl.
Как отмечает издание, в
Туссен получила уведомление от Международной федерации плавания о возможном
«Эта ситуация казалась нереальной, я проплакала половину полета, — призналась пловчиха. — Я думала: “Ужасно, что я не смогу выступить на чемпионате мира”. Последние несколько недель были настоящим кошмаром. Никогда в своей жизни я не употребляла допинг».
Максимальное наказание, которое может получить спортсменка — дисквалификация на два года, говорится в материале.