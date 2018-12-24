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17:41 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы завоевали 7 наград на турнире в Санкт-Петербурге

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 7 наград на ХII Международном турнире по плаванию «Кубок Владимира Сальникова», который завершился 22 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

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Лидер сборной Илья Шиманович стал чемпионом турнира на коронных дистанциях 100 м и 50 м брассом. Алина Змушко принесла белорусской сборной серебряную медаль в заплыве на 50 м брассом и бронзовую награду на дистанции 100 м аналогичным стилем.

Евгений Цуркин поднялся на вторую ступень пьедестала на дистанции 100 м баттерфляем и стал бронзовым призером в заплыве этим же стилем на 50 м.

Белорусская команда в составе Виктора Стаселовича, Алены Семижон, Ильи Шимановича и Алины Змушко в смешанной эстафете 4×50 м комплексным плаванием завоевала серебряную награду.

Турнир прошел в 25-метровом бассейне. В состязаниях приняли участие более 300 российских спортсменов по предварительному официальному рейтингу Всероссийской федерации плавания.

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