Белорусские пловцы завоевали 7 наград на турнире в Санкт-Петербурге

Лидер сборной Илья Шиманович стал чемпионом турнира на коронных дистанциях 100 м и 50 м брассом. Алина Змушко принесла белорусской сборной серебряную медаль в заплыве на 50 м брассом и бронзовую награду на дистанции 100 м аналогичным стилем.

Евгений Цуркин поднялся на вторую ступень пьедестала на дистанции 100 м баттерфляем и стал бронзовым призером в заплыве этим же стилем на 50 м.

Белорусская команда в составе Виктора Стаселовича, Алены Семижон, Ильи Шимановича и Алины Змушко в смешанной эстафете 4×50 м комплексным плаванием завоевала серебряную награду.