США, Китай и Венгрия примут турнир FINA Champions Swim Series в 2019 году

Соревнования в 50-метровом бассейне будут включать в себя ключевые дисциплины олимпийской программы, известно, что также пройдут старты в четырех эстафетах. Будут проходить только финальные заплывы среди пловцов, которые получат приглашения — это прежде всего чемпионы мира и Олимпийских игр, обладатели рекордов мира. Каждый этап будет включать в себя три дня соревнований. Общий призовой фонд составит 3,9 миллиона долларов. Предполагается, что турнир пройдет с марта по май 2019 года.