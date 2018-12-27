Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.12
Россия U20
Дания U20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Вест Хэм Юнайтед2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:30
Словакия U20
Швеция U20
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Швейцария U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
06:30
Финляндия U20
Казахстан U20
Хоккей. КХЛ
27.12
Адмирал4
Витязь2
Хоккей. КХЛ
27.12
Амур0
СКА2
Все события
Фоторепортажи
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
15«Я считаю, что я особенный»
27 декабря, источник: Р-Спорт

США, Китай и Венгрия примут турнир FINA Champions Swim Series в 2019 году

КОЛОМНА (Московская область), 27 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. США, Китай и Венгрия примут первый турнир FINA Champions Swim Series в 2019 году, сообщил РИА Новости член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников.

Наверх

Турнир FINA Champions Swim Series был учрежден международной федерацией в конце 2018 года.

«Определены страны, которые примут соревнования. Это будут США, Китай и Венгрия, Будапешт», — сказал Сальников.

Соревнования в 50-метровом бассейне будут включать в себя ключевые дисциплины олимпийской программы, известно, что также пройдут старты в четырех эстафетах. Будут проходить только финальные заплывы среди пловцов, которые получат приглашения — это прежде всего чемпионы мира и Олимпийских игр, обладатели рекордов мира. Каждый этап будет включать в себя три дня соревнований. Общий призовой фонд составит 3,9 миллиона долларов. Предполагается, что турнир пройдет с марта по май 2019 года.

 Испанский тренер рассказал о пьянстве российских футболистов
Медведева рассказала, что ее бесит в мужчинах
От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года
Москва вместо тюрьмы: «Спартак» вернет Промеса
Шипулин последнюю гонку в карьере пробежит при аншлаге
СМИ: МЮ рассмотрит кандидатуру Аллегри при выборе наставника
Олимпиада, 1/4 финала ЧМ и другое: главные события 2018 года
Россия играет с Данией в матче МЧМ (трансляция)
СМИ: ФИФА введет новые правила допинг-контроля игроков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь