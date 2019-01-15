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16:06 (мск), источник: Р-Спорт

Попов будет введен в Международный зал славы по водным видам спорта

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР и России Борис Попов будет включен в Международный зал славы по водным видам спорта (ISHOF) в номинации «Почетный тренер», сообщается на официальном сайте Федерации водного поло России (ФВПР).

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Как отмечается в сообщении, Попов — первый российский тренер по водному поло, удостоенный чести войти в Зал славы. Ранее на включение в Зал славы выдвигались советские ватерполисты Алексей Баркалов (1993), Александр Кабанов (2001), Евгений Шаронов (2003), Александр Долгушин (2010).

Попов в 1964 году в составе сборной СССР завоевал бронзовую награду на Олимпиаде в Токио, в 1966 году стал чемпионом Европы. По окончании карьеры игрока Попов перешел на тренерскую работу.

Попов руководил мужской сборной СССР, которая под его руководством выиграла Олимпийские игры в Москве в 1980 году, завоевала бронзовые медали на Олимпиаде в Сеуле (1988), стала чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. В 1992 году он возглавлял Объединенную команду, которая выиграла бронзу на Играх в Барселоне. С 1996 по 1999 годы Попов работал со сборной России.

Как сообщает издание Swimming World Magazine, в Зал славы также будет введена Ольга Седакова в номинации «Почетная синхронистка». Седакова — трехкратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы. Официальная церемония введения в Зал славы состоится 18 мая в американском городе Форт-Лодердейл, уточняет издание.

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