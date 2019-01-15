Попов будет введен в Международный зал славы по водным видам спорта

Как отмечается в сообщении, Попов — первый российский тренер по водному поло, удостоенный чести войти в Зал славы. Ранее на включение в Зал славы выдвигались советские ватерполисты Алексей Баркалов (1993), Александр Кабанов (2001), Евгений Шаронов (2003), Александр Долгушин (2010).

Попов в 1964 году в составе сборной СССР завоевал бронзовую награду на Олимпиаде в Токио, в 1966 году стал чемпионом Европы. По окончании карьеры игрока Попов перешел на тренерскую работу.

Попов руководил мужской сборной СССР, которая под его руководством выиграла Олимпийские игры в Москве в 1980 году, завоевала бронзовые медали на Олимпиаде в Сеуле (1988), стала чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. В 1992 году он возглавлял Объединенную команду, которая выиграла бронзу на Играх в Барселоне. С 1996 по 1999 годы Попов работал со сборной России.