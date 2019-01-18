Змушко установила национальный рекорд на чемпионате Беларуси по плаванию

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Предыдущее достижение на этой дистанции с 2006 года принадлежало Инне Капишиной (2 мин. 26,25 сек.).

На вторую ступень пьедестала почета поднялась Виктория Михолап (2 мин. 29,92 сек.), бронзовую медаль завоевала Юлия Лемке (2 мин. 30,79 сек.).

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На церемонии открытия по итогам республиканского смотра-конкурса за 2018 год на призы «За высокое спортивное мастерство» были награждены тройки лучших спортсменов и тренеров. Среди пловцов первое место занял Илья Шиманович, второе — Никита Цмыг, третье — Евгений Цуркин.

Среди тренеров высшую награду получила Елена Малюско, на втором месте расположилась Анна Букреева, на третьей строке — Евгений Платонов. Лучшей юниоркой признана Анастасия Шкурдай, второе место у Анастасии Кулешовой, а третье — у Константина Курочкина.

Для белорусских спортсменов национальный чемпионат — главный отборочный старт на европейский форум в Глазго (Великобритания), который пройдет 4—8 декабря 2019 года.