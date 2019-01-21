Илья Шиманович завоевал золотую награду чемпионата Беларуси по плаванию

Поддержал партнера по команде Виктор Стаселович, завоевавший золотую награду на дистанции 100 м на спине (51,53 сек.).
«Высокий уровень результатов на этих соревнованиях показывает, что после чемпионата мира атлеты национальной команды удерживают пик спортивной формы. После чемпионата Беларуси пловцы пройдут обследование, а затем ведущие спортсмены проведут учебно-тренировочный сбор в Тенерифе, где есть гидроканал», — рассказал старший тренер сборной Беларуси по плаванию Марк Закутнев.
Для белорусских спортсменов национальный чемпионат — главный отборочный старт на европейский форум в Глазго (Великобритания), который пройдет 4—8 декабря 2019 года. Участие в соревнованиях приняли более 300 атлетов из Беларуси, Украины и России.
Кроме того, в рамках открытого чемпионата Беларуси профессор, доктор биологических наук, действительный член (академик) Российской академии естественных наук Сергей Колмогоров провел лекцию для белорусских тренеров на тему «Технология планирования и контроля тренировки в большом тренировочном цикле». На учебно-тренировочном сборе профессор провел обучение специалистов высшего звена современным технологиям: оценке гидродинамических параметров техники, а также построению метаболических кривых, что позволит более объективно оценивать эффективность тренировочной программы.