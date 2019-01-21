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10:49 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Шиманович завоевал золотую награду чемпионата Беларуси по плаванию

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Шиманович поднялся на высшую ступень пьедестала почета на дистанции 100 м брассом (56,57 сек.) на открытом чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

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Поддержал партнера по команде Виктор Стаселович, завоевавший золотую награду на дистанции 100 м на спине (51,53 сек.).

«Высокий уровень результатов на этих соревнованиях показывает, что после чемпионата мира атлеты национальной команды удерживают пик спортивной формы. После чемпионата Беларуси пловцы пройдут обследование, а затем ведущие спортсмены проведут учебно-тренировочный сбор в Тенерифе, где есть гидроканал», — рассказал старший тренер сборной Беларуси по плаванию Марк Закутнев.

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Для белорусских спортсменов национальный чемпионат — главный отборочный старт на европейский форум в Глазго (Великобритания), который пройдет 4—8 декабря 2019 года. Участие в соревнованиях приняли более 300 атлетов из Беларуси, Украины и России.

Кроме того, в рамках открытого чемпионата Беларуси профессор, доктор биологических наук, действительный член (академик) Российской академии естественных наук Сергей Колмогоров провел лекцию для белорусских тренеров на тему «Технология планирования и контроля тренировки в большом тренировочном цикле». На учебно-тренировочном сборе профессор провел обучение специалистов высшего звена современным технологиям: оценке гидродинамических параметров техники, а также построению метаболических кривых, что позволит более объективно оценивать эффективность тренировочной программы.

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