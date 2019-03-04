Анастасия Шкурдай установила новый рекорд Беларуси в плавании на 100 м на спине

Турнир в Риге в календаре FINA являлся квалификационным по выполнению нормативов на чемпионат мира 2019 года в Кванджу (Республика Корея, с 12 по 28 июля 2019 года) и Олимпийские игры в Токио. Белорусские спортсмены также выполнили отборочные нормативы на летнюю Универсиаду в Неаполь: Илья Шиманович (50 м, 100 м брасс) и Алина Змушко (50 м брасс). Как отметили в федерации плавания, по нормативам первенств мира и Европы среди юниоров проплыла Анастасия Шкурдай (100 м на спине, 50 м на спине, 50 м баттерфляй и 100 м на спине, 50 м на спине, 200 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплекс). На олимпийский фестиваль молодежи Европы отобрался Иван Адамчук (100 м, 200 м на спине, 200 м комплекс).