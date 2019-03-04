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4 марта, источник: БЕЛТА

Анастасия Шкурдай установила новый рекорд Беларуси в плавании на 100 м на спине

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Латвии в Риге Анастасия Шкурдай установила новый рекорд Беларуси в плавании на 100 м на спине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации плавании.

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Белоруска преодолела дистанцию в 50-метровом бассейне за 1 мин. 00,62 сек. и превзошла достижение 2011 года Александры Герасимени (1 мин.00,68 сек.). Другой национальный рекорд установила белоруска Алина Змушко на дистанции 50 м брассом — 31,25 сек, превысив прежний лучший результат Инны Капишиной — 31,29 сек., который был показан в 2009 году.

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В открытом чемпионате Латвии национальная сборная Беларуси выступила после сбора на Тенерифе и завоевала 61 медаль.

Турнир в Риге в календаре FINA являлся квалификационным по выполнению нормативов на чемпионат мира 2019 года в Кванджу (Республика Корея, с 12 по 28 июля 2019 года) и Олимпийские игры в Токио. Белорусские спортсмены также выполнили отборочные нормативы на летнюю Универсиаду в Неаполь: Илья Шиманович (50 м, 100 м брасс) и Алина Змушко (50 м брасс). Как отметили в федерации плавания, по нормативам первенств мира и Европы среди юниоров проплыла Анастасия Шкурдай (100 м на спине, 50 м на спине, 50 м баттерфляй и 100 м на спине, 50 м на спине, 200 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплекс). На олимпийский фестиваль молодежи Европы отобрался Иван Адамчук (100 м, 200 м на спине, 200 м комплекс).

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