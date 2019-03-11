Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Черногория1
Англия2
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Косово0
Болгария1
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Португалия1
Сербия1
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Люксембург1
Украина1
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Франция1
Исландия0
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Андорра0
Албания1
Хоккей. НХЛ
26.03
Торонто Мэйпл Ливз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
26.03
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
26.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.03
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
26.03
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.03
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Турция4
Молдавия0
Хоккей. НХЛ
26.03
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Сборные
18:45
Саудовская Аравия3
Экваториальная Гвинея2
Хоккей. НХЛ
26.03
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз
Футбол. Сборные
17:00
Азербайджан0
Литва0
Футбол. Сборные
14:35
Таиланд0
Уругвай4
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма0
Индонезия2
Футбол. Сборные
10:30
Китай0
Узбекистан1
Все события
Фоторепортажи
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
9Сборная России разгромила команду Казахстана
11 марта, источник: Vesti.kz

Дмитрий Баландин выиграл четвертое «золото» на турнире в Словении

Олимпийский чемпион из Казахстана Дмитрий Баландин завоевал еще две золотые медали во второй соревновательный день на международном турнире по плаванию в Словении, сообщает Olympic.kz.

Наверх

На этот раз Баландин первенствовал на дистанции 100 метров брассом. У женщин в этом же виде программы Аделаида Пчелинцева стала второй. В свою очередь Диана Назарова стала лучшей на дистанции 50 метров на спине.

Читайте также
Казахстанский пловец Дмитрий Баландин проиграл в финале Универсиады-2017

Анастасия Ревзванцева отметилась золотой медалью на дистанции 200 метров на спине. Адильбек Мусин стал вторым, выиграв финальный заплыв на 50 метров баттерфляем.

Мужчины в комбинированной эстафете «4 по 100 метров» (Дмитрий Баландин, Александр Варакин, Адильбек Мусин, Адиль Каскабай) завоевали золотую медаль, а женщины (Анастасия Резванцева, Аделаида Пчелинцева, Диана Назарова, Алина Костенко) — «серебро».

Накануне Баландин стал лучшим на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

"Я в футбол играю не за деньги". Меркель рассказал о карьере в "Милане" и назвал свою цель
«Лешу Миранчука не люблю»: Черчесов ответил перед детьми
Теперь забыли про Пасху: в РПЛ новый скандал с календарем
Загитова и Медведева еще выступят вместе? Такой шанс есть
Молодежная сборная России по футболу забила пять мячей Норвегии
Двукратная чемпионка ОИ задумалась о завершении карьеры в 25 лет
Союз биатлонистов России захотел пригласить Бьорндалена
Черногория принимает Англию в отборочном матче ЧЕ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь