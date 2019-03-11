Дмитрий Баландин выиграл четвертое «золото» на турнире в Словении

На этот раз Баландин первенствовал на дистанции 100 метров брассом. У женщин в этом же виде программы Аделаида Пчелинцева стала второй. В свою очередь Диана Назарова стала лучшей на дистанции 50 метров на спине.
Анастасия Ревзванцева отметилась золотой медалью на дистанции 200 метров на спине. Адильбек Мусин стал вторым, выиграв финальный заплыв на 50 метров баттерфляем.
Мужчины в комбинированной эстафете «4 по 100 метров» (Дмитрий Баландин, Александр Варакин, Адильбек Мусин, Адиль Каскабай) завоевали золотую медаль, а женщины (Анастасия Резванцева, Аделаида Пчелинцева, Диана Назарова, Алина Костенко) — «серебро».
Накануне Баландин стал лучшим на дистанциях 50 и 200 метров брассом.