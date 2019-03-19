Призер чемпионата мира по плаванию Кеннет То скончался в возрасте 26 лет

Источник: Р-Спорт

Как сообщает Southern China Morning Post, спортсмену стало плохо в раздевалке после тренировки во Флориде. То доставили в больницу, где врачи зафиксировали его смерть. Пловец проходил трехмесячный тренировочный курс в клубе Университета Флориды.

«Спортивный институт Гонконга (HKSI) глубоко шокирован и опечален внезапной смертью одного из ведущих пловцов Кеннета То. Он был выдающимся спортсменом, владеющим 16 рекордами Гонконга», — говорится в заявлении HKSI.