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19 марта, источник: Р-Спорт

Призер чемпионата мира по плаванию Кеннет То скончался в возрасте 26 лет

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Призер чемпионата мира по плаванию представитель Гонконга Кеннет То скоропостижно скончался в возрасте 26 лет в США.

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Источник: Р-Спорт

Как сообщает Southern China Morning Post, спортсмену стало плохо в раздевалке после тренировки во Флориде. То доставили в больницу, где врачи зафиксировали его смерть. Пловец проходил трехмесячный тренировочный курс в клубе Университета Флориды.

«Спортивный институт Гонконга (HKSI) глубоко шокирован и опечален внезапной смертью одного из ведущих пловцов Кеннета То. Он был выдающимся спортсменом, владеющим 16 рекордами Гонконга», — говорится в заявлении HKSI.

То на профессиональном уровне выступал за Австралию и Гонконг. На чемпионате мира-2013 он завоевал серебро в комбинированной эстафете 4×100 метров. В активе То также несколько наград чемпионата мира по плаванию на короткой воде, победы на Играх Содружества и юношеских Олимпийских играх.

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