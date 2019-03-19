Призер чемпионата мира по плаванию Кеннет То скончался в возрасте 26 лет
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Призер чемпионата мира по плаванию представитель Гонконга Кеннет То скоропостижно скончался в возрасте 26 лет в США.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Призер чемпионата мира по плаванию представитель Гонконга Кеннет То скоропостижно скончался в возрасте 26 лет в США.
Как сообщает Southern China Morning Post, спортсмену стало плохо в раздевалке после тренировки во Флориде. То доставили в больницу, где врачи зафиксировали его смерть. Пловец проходил трехмесячный тренировочный курс в клубе Университета Флориды.
«Спортивный институт Гонконга (HKSI) глубоко шокирован и опечален внезапной смертью одного из ведущих пловцов Кеннета То. Он был выдающимся спортсменом, владеющим 16 рекордами Гонконга», — говорится в заявлении HKSI.
То на профессиональном уровне выступал за Австралию и Гонконг. На чемпионате мира-2013 он завоевал серебро в комбинированной эстафете 4×100 метров. В активе То также несколько наград чемпионата мира по плаванию на короткой воде, победы на Играх Содружества и юношеских Олимпийских играх.