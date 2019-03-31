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14:23 (мск), источник: Р-Спорт

Пловец Абросимов стал третьим на дистанции 10 км на Кубке Европы в Эйлате

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов стал третьим на дистанции 10 км на этапе Кубка Европы в израильском Эйлате.

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Источник: РИА "Новости"

Абросимов проиграл только французам Марк-Антуану Оливье и Давиду Обри, которые заняли первое и второе места соответственно.

Для многих спортсменов сборной России этот старт был первым международным в этом сезоне.

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