Пловец Абросимов стал третьим на дистанции 10 км на Кубке Европы в Эйлате
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов стал третьим на дистанции 10 км на этапе Кубка Европы в израильском Эйлате.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов стал третьим на дистанции 10 км на этапе Кубка Европы в израильском Эйлате.
Абросимов проиграл только французам
Для многих спортсменов сборной России этот старт был первым международным в этом сезоне.