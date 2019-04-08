Юлия Ефимова: С Пекина перед каждой Олимпиадой думала — эта последняя

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— Юля, последний раз виделись в Глазго на чемпионате Европы. Что за это время успело случиться из того, что могло остаться за кадром?

— Много чего, но при этом ничего особенного: тренировки, отдых, травмы, опять тренировки и все это вместе.

— Там была дисквалификация на Кубке мира. Обидно, наверное, очень?

— Уже было не до этого. Я была такая уставшая: после чемпионата Европы в Глазго не получилось отдохнуть, и нога была сорвана, и нервы уже на пределе. Это мой второй фальстарт, первый давно-давно был… Тут я встала — и нога уходит. В принципе, я поняла, что меня снимут, но закончить было нужно. Настолько уставшая была — травма, эмоционально было тяжело — и с чемпионата мира решила сняться.

— Не сожалели об этом решении?

— Нет. К тому же я приехала тогда и заболела. Неделю провалялась в кровати, больная с температурой. Оставалось там три с половиной недели, я просто не успела бы прийти в себя, и это опять было бы мучение для организма. Только порадовалась потом такому решению.

— Как вообще себя чувствуете на соревнованиях в Азии?

— Честно скажу, соревнования в Азии тяжело заходят. В Китае экология не очень, грязно, смог, проблема с едой. Рыба и мясо — это опасно, там могут быть запрещенные вещества, многие с этим сталкивались, а без мяса и рыбы спортсменам тяжело. Китай, честно скажу, не мое.

— А Япония?

— Там все по-другому, и у меня там даже был рекорд мира на этапе Кубка мира. Там народ другой, все чище, все современное.

— Что-то из олимпийских объектов уже удалось увидеть?

— Нам показывали олимпийскую деревню. Красиво все, на берегу, но очень компактно при этом. Я подумала, что там будет мало места. Какие-то наметки уже по расположению есть, по бассейну для сбора (перед Олимпиадой) и планы отступления тоже.

— С едой в Японии тоже получше, чем в Китае. Суши любите?

— Люблю, но с сырой рыбой, особенно перед стартом их точно не стоит есть.

— Ролл с авокадо? Авокадо, знаю, из любимого.

— Это точно (смеется). Но, в принципе, там вообще еда разнообразная.

— В Южной Корее были?

— Нет. Но знакомые рассказывали, что там добрые люди, и все там по ощущениям, скорее, ближе к Японии.

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Планы на год

— Вы выступите на новых соревнованиях FINA. Хорошо ложатся в график?

— Да. Я, в принципе, наверное, и на первый этап поехала бы, если бы он был не в Китае. А так — Будапешт, Индианаполис. Хорошая простартовка, плюс потом будет «Маре Нострум», три недели и чемпионат мира.

— Поплывете на всех этапах «Маре Нострум»?

— На всех.

— А как тогда обстоит дело с Кубком мира?

— Если и поеду, то только на пару этапов — олимпийский год, риск травмы.

— «Короткая» Европа входит в планы?

— Скорее всего, нет. Это не мое — короткая вода. Я, скорее, планирую выступить на соревнованиях в США в 50-метровом бассейне и готовиться в том числе за счет этих соревнований к Олимпийским играм.

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После Токио?

— Вы для себя уже решили, будет ли эта Олимпиада последней в вашей карьере?

— Я не знаю. Я каждую Олимпиаду думала: она будет последней.

— В Пекине тоже?

— Ну, тогда я еле-еле на нее поехала, потому что хотела бросить плавание за месяц до Игр, но папа отговорил.

Каждый раз думала, правда, что вот эта Олимпиада — последняя.

— С момента Пекина многое изменилось. Восстанавливаетесь, вы говорили, теперь по-другому. В чем это проявляется?

— Я стала, например, раньше ложиться спать. Вставать мне в 5:50 утра. Встать я, конечно, встану, но не смогу делать тренировку в полную силу.

И допинг-контроль, опять же, может рано прийти. У меня вот на день рождения пришел допинг-контроль. Ребят, имейте совесть, вы же можете выбрать другой день (из периода).

— Поздравили хоть?

— Поздравили, а я им говорю: «Это просто лучший подарок» (смеется).

— Сейчас на чемпионате России у вас в планах три дистанции брассом. Раньше еще в отборе был «комплекс». График не позволяет?

— Да, там график такой плотный. Не стоит этого делать, как мне кажется, в таком графике — тем более в «комплексе» у меня нет такого результата, чтобы я могла попадать в призеры чемпионата мира.