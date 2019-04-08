Ефимова стартовала на чемпионате России с третьего места в квалификации

В квалификации на этой дистанции Ефимова показала результат 31,31 секунды. Выиграла Анна Белоусова (30,81), второй стала Наталья Иванеева (31,27).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира, который пройдет в южнокорейском Кванджу.