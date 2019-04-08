Ефимова стартовала на чемпионате России с третьего места в квалификации
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова начала чемпионат России с третьего результата на дистанции 50 метров брассом.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова начала чемпионат России с третьего результата на дистанции 50 метров брассом.
Чемпионат России проходит в Москве.
В квалификации на этой дистанции Ефимова показала результат 31,31 секунды. Выиграла Анна Белоусова (30,81), второй стала Наталья Иванеева (31,27).
Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира, который пройдет в южнокорейском Кванджу.