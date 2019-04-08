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11:26 (мск), источник: Р-Спорт

Колесников выиграл квалификацию чемпионата России на стометровке на спине

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Рекордсмен мира Климент Колесников выиграл квалификацию на стометровке на спине на чемпионате России по плаванию.

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Источник: Р-Спорт

Колесников проплыл 100 метров за 54,60 секунды.

На дистанции 400 метров вольным стилем лучшим в квалификации был Мартин Малютин 3 минуты 50,68 секунды, на 50 м баттерфляем лучшее время у Олега Костина — 23,58, на стометровке кролем — у Марии Каменевой (54,49), на 200 м баттерфляем — у Светланы Чимровой (2.13,32).

Чемпионат России проходит в Москве и является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира, который пройдет в южнокорейском Кванджу.

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