Колесников выиграл квалификацию чемпионата России на стометровке на спине
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Рекордсмен мира Климент Колесников выиграл квалификацию на стометровке на спине на чемпионате России по плаванию.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Рекордсмен мира Климент Колесников выиграл квалификацию на стометровке на спине на чемпионате России по плаванию.
Колесников проплыл 100 метров за 54,60 секунды.
На дистанции 400 метров вольным стилем лучшим в квалификации был Мартин Малютин 3 минуты 50,68 секунды, на 50 м баттерфляем лучшее время у Олега Костина — 23,58, на стометровке кролем — у Марии Каменевой (54,49), на 200 м баттерфляем — у Светланы Чимровой (2.13,32).
Чемпионат России проходит в Москве и является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира, который пройдет в южнокорейском Кванджу.