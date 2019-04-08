Колесников выиграл квалификацию чемпионата России на стометровке на спине

На дистанции 400 метров вольным стилем лучшим в квалификации был Мартин Малютин 3 минуты 50,68 секунды, на 50 м баттерфляем лучшее время у Олега Костина — 23,58, на стометровке кролем — у Марии Каменевой (54,49), на 200 м баттерфляем — у Светланы Чимровой (2.13,32).