Ефимова завоевала золото чемпионата России на дистанции 50 м брассом
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Москве.
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Москве.
Спортсменка показала результат 30,43 секунды. Второй стала Анна Белоусова (30,98), бронза досталась Наталье Иванеевой (31,03).
Ефимова и Белоусова выполнили норматив, который позволяет отобраться в сборную России на чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее. Для данной дисциплины норматив составляет 30,99 секунд.
Помимо пяти золотых медалей мировых первенств, Ефимова является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Также в активе 27-летней спортсменки семь золотых наград чемпионатов Европы и три — первенства Европы на короткой воде.
Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Чемпионат мира по водным видам спорта состоится в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.