Ефимова завоевала золото чемпионата России на дистанции 50 м брассом

Источник: ИТАР-ТАСС

Спортсменка показала результат 30,43 секунды. Второй стала Анна Белоусова (30,98), бронза досталась Наталье Иванеевой (31,03).

Ефимова и Белоусова выполнили норматив, который позволяет отобраться в сборную России на чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее. Для данной дисциплины норматив составляет 30,99 секунд.

Помимо пяти золотых медалей мировых первенств, Ефимова является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Также в активе 27-летней спортсменки семь золотых наград чемпионатов Европы и три — первенства Европы на короткой воде.