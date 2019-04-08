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20:29 (мск), источник: ТАСС

Ефимова завоевала золото чемпионата России на дистанции 50 м брассом

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Спортсменка показала результат 30,43 секунды. Второй стала Анна Белоусова (30,98), бронза досталась Наталье Иванеевой (31,03).

Фоторепортаж
Юлии Ефимовой — 27

Ефимова и Белоусова выполнили норматив, который позволяет отобраться в сборную России на чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее. Для данной дисциплины норматив составляет 30,99 секунд.

Помимо пяти золотых медалей мировых первенств, Ефимова является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Также в активе 27-летней спортсменки семь золотых наград чемпионатов Европы и три — первенства Европы на короткой воде.

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Чемпионат мира по водным видам спорта состоится в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

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