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14:38 (мск), источник: Р-Спорт

Гринев выиграл на дистанции 100 м на ЧР со вторым временем сезона в мире

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пловец Владислав Гринев показал в квалификации чемпионата России на дистанции 100 м вольным стилем второе время сезона в мире.

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Гринев на чемпионате России в Москве проплыл 100 м кролем за 47,74 секунды. Единственным пловцом, который проплыл эту дистанцию в сезоне-2019 быстрее 48 секунд был австралиец Кайл Чалмерс (47,48).

Квалификацию на 400 м вольным стилем выиграла Анна Егорова (4.11,64), Александр Кудашев был лучшим в квалификации на 200 м баттерфляем (1.58,80). Дарья Чикунова была первой на 200 м брассом (2.27,32), трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова на этой дистанции стала шестой (2.30,98). Семен Макович показал лучший результат на 200 м комплексом (2.02,08).

Чемпионат России завершится 12 апреля.

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