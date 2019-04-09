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14:08 (мск), источник: ТАСС

Пловцы из России, Великобритании, Испании устроят рекордный заплыв через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Полсотни спортсменов из России, Великобритании и Испании поучаствуют в рекордном заплыве через Керченский пролив, который намечен на 1 июня. Об этом журналистам во вторник сообщили организаторы международных плавательных стартов на открытой воде X-Waters Swim Beyond.

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Пловцам придется преодолеть расстояние в 5,5 км, при этом судоходство по проливу останавливаться не будет.

«1 июня 2019 года состоится второй заплыв X-Waters Kerch Strait. Престижное плавательное событие, к участию в котором допускаются только опытные атлеты, на этот раз станет самым массовым в истории акватории пролива. Сейчас на заплыв зарегистрированы 50 атлетов, среди которых есть даже спортсмены из Великобритании и Испании», — говорится в сообщении.

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Заплыв стартует от косы Чушка на которой расположен порт Кавказ на таманском берегу и завершится у крепости Ени-Кале в Керчи. «Дополнительную сложность составит судоходство — движение в акватории останавливаться не будет. Поэтому за каждой группой из трех-пяти человек будет закреплена лодка, а за безопасностью спортсменов будут наблюдать организаторы и МЧС», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что это уже второй массовый заплыв через Керченский пролив. В первом, в прошлом году, участвовали 30 спортсменов. Из-за сложности маршрута, заплыв будет не соревновательным, а любительским, где спортсмены плывут не на скорость, а ради самой идеи пересечь Керченский пролив.

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