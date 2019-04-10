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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудашев победил на 200-метровке баттерфляем на чемпионате России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Александр Кудашев победил на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию в Москве.

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Кудашев показал время 1 минута 56,71 секунды. Второе место занял Егор Павлов (1.56,81), третье — Владимир Кудряшов (1.57,04).

Никто из призеров не смог выполнить отборочный норматив на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который на этой дистанции составляет 1 минуту 56,48 секунды.

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