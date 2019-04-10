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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владислав Гринев стал чемпионом России по плаванию на 100-метровке кролем

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владислав Гринев победил на проходящем в Москве чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем.

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Результат Гринева — 47,65 секунды. Вторым стал Владимир Морозов (48,04), третьим — Евгений Рылов (48,33).

Гринев и Морозов выполнили норматив 48,57 секунды для участия в чемпионате мира.

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