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20:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каменева победила на 50-метровке в плавании на спине на чемпионате России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мария Каменева стала первой на дистанции 50 метров в плавании на спине на чемпионате России в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Каменева победила со временем 27,66 секунды. Второе место заняла Дарья Васькина (27,74), третье — Анастасия Фесикова (27,82).

Каменева и Васькина выполнили отборочный норматив (28,01) на чемпионат мира-2019,

В состав сборной команды России для участия в чемпионате мира, который пройдет в июле в южнокорейском Кванджу, включаются спортсмены, занявшие по итогам чемпионата России 1−2-е места при условии выполнения отборочного норматива в финальном заплыве.

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