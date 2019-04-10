Каменева победила на 50-метровке в плавании на спине на чемпионате России
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мария Каменева стала первой на дистанции 50 метров в плавании на спине на чемпионате России в Москве.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мария Каменева стала первой на дистанции 50 метров в плавании на спине на чемпионате России в Москве.
Каменева победила со временем 27,66 секунды. Второе место заняла Дарья Васькина (27,74), третье — Анастасия Фесикова (27,82).
Каменева и Васькина выполнили отборочный норматив (28,01) на чемпионат мира-2019,
В состав сборной команды России для участия в чемпионате мира, который пройдет в июле в южнокорейском Кванджу, включаются спортсмены, занявшие по итогам чемпионата России 1−2-е места при условии выполнения отборочного норматива в финальном заплыве.