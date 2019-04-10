Андрей Жилкин стал чемпионом России на 200-метровке комплексным плаванием
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Андрей Жилкин победил на проходящем в Москве чемпионате России по плаванию на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Андрей Жилкин победил на проходящем в Москве чемпионате России по плаванию на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Результат Жилкина — 1 минута 58,35 секунды. Вторым стал Максим Ступин (2.00,45), третьим — Семен Макович (2.00,52).
Жилкин выполнил норматив для участия в чемпионате мира на этой дистанции (1.59,67).