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20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андрей Жилкин стал чемпионом России на 200-метровке комплексным плаванием

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Андрей Жилкин победил на проходящем в Москве чемпионате России по плаванию на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

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Результат Жилкина — 1 минута 58,35 секунды. Вторым стал Максим Ступин (2.00,45), третьим — Семен Макович (2.00,52).

Жилкин выполнил норматив для участия в чемпионате мира на этой дистанции (1.59,67).

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