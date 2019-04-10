Андрей Николаев победил на дистанции 50 м брассом на чемпионате России
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Андрей Николаев победил на проходящем в Москве чемпионате России по плаванию на дистанции 50 метров брассом.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Андрей Николаев победил на проходящем в Москве чемпионате России по плаванию на дистанции 50 метров брассом.
Результат Николаева — 27,12 секунды. Вторым стал Кирилл Пригода (27,17), третьим — Илья Хоменко (27,50).
Николаев и Пригода выполнили норматив для участия в чемпионате мира (27,24 секунды).