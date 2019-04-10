Морозов получил специальный сертификат за рекорд мира на 100 м комплексом
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в плавании Владимир Морозов получил специальный сертификат за рекорд мира на дистанции 100 м комплексом.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в плавании Владимир Морозов получил специальный сертификат за рекорд мира на дистанции 100 м комплексом.
Морозов установил рекорд мира на этой дистанции на короткой воде (50,26) 28 сентября 2018 года, затем повторил его 9 ноября 2018 года.
Вручения сертификата состоялось на чемпионате России, который проходит в Москве в бассейне СК «Олимпийский».