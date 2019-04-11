Ефимова не прошла отбор на «коронке». Должна ли она выступать на ЧМ?

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат России. Женщины. 200 м, брасс

1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) — 2.22,67 юношеский рекорд России

2. Мария Темникова (Санкт-Петербург) — 2.23,45

3. Юлия Ефимова (Московская область) — 2.23,88.

Юлия Ефимова предупреждала, что толком подготовиться к этому отбору не сумела. Еще после победы на «полтиннике» говорила, что опасается 200 м, поскольку эта дистанция требует совершенно других физических затрат. Однако мало кто мог представить, что действующая чемпионка мира в этом виде программы на России станет только третьей. При том, что отбираются напрямую на ЧМ-2019 только две первые спортсменки.

В «Олимпийском» Юля пошла ва-банк. Рванула на все деньги в надежде дотерпеть на зубах. И по итогам 150 м выигрывала у всех порядка 3 секунд. Преимущество казалось подавляющим. Но на последнем «полтиннике» Ефимову обрубило по полной. Она доплывала из последних сил. И на финише ее опередили 24-летняя Мария Темникова и… 14-летняя Мария Чикунова. Последняя впервые в карьере стала чемпионкой страны.

Что это значит?

По регламенту Ефимова не отобралась на своей коронной дистанции на предолимпийский чемпионат мира. Однако главный тренер сборной Сергей Чепик уже спустя полчаса после заплыва дал понять, что Юля в Кванджу 200 м поплывет.

— Юлия будет участвовать на чемпионате мира на этой дистанции в связи с тем, что Чикунова в это время будет выступать на юношеском чемпионате Европы, — объяснил ТАСС главный тренер. — А Юлия поедет на чемпионат мира. У нее есть три месяца, она подготовится.

Достаточно открыть календарь соревнований, чтобы понять — утверждение главного тренера весьма спорное. Чемпионат мира в Корее пройдет 12—28 июля . А юношеская Европа — 3—7 июля в Казани. Более того, первенством Европы вполне можно пожертвовать, потому что в конце августа у Чикуновой первенство мира в Будапеште. Более престижный старт.

Ясно, что выжимать из 14-летней девушки все соки и обязательно отправлять сразу на три серьезных турнира за два месяца никакого смысла нет. Но вот то, что третьим лишним в этой серии оказался большой чемпионат мира — довольно странно. Вряд ли Мария будет бороться за медали уже в Кванджу, однако там она может получить бесценный опыт, который сыграет ей добрую службу в Токио. Ведь может получиться так, что Олимпийские игры станут для талантливой девушки первым крупным стартом по взрослым. Правильно ли это?

Та же Ефимова, кстати, в Пекине-2008 плыла в 16 лет — и ничего.

Решать должны только Чикунова и ее тренер

Весь вопрос в том, открывают ли таким способом место в команде Ефимовой или же действительно хотят поберечь Чикунову. Ведь разные были примеры.

Так, на Европейских играх в Баку блистала другая брассистка. 15-летняя на тот момент Мария Асташкина. И на тех же 200 м она победила с 2.23,06. Это сопоставимо с 2.22,67, которые сейчас показала Чикунова.

Тогда казалось, что Асташкина в самое ближайшее время составит конкуренцию Ефимовой. Однако чемпионат мира в Казани пока так и остается единственным большим стартом Марии. Ни на ОИ в Рио, ни на ЧМ в Будапеште, ни на ЧЕ в Глазго она не отобралась. Похоже, ее подготовка в юниорском возрасте была форсированной. И теперь Чикуновой, чтобы не наступить на те же грабли, лучше перестраховаться.

С другой стороны, лыжник Сергей Устюгов на недавнем чемпионате мира транслировал мысль своего коллеги Евгения Дементьева: «Карьера — такая штука, когда сначала ты молодой и перспективный, и тебе говорят, что все впереди, пока пусть бегают остальные. А потом бах — и ты уже старый, тебя никуда не ставят».

Сама Чикунова после победного финиша выражала желание выступить в Кванджу. И, несомненно, решение по этому вопросу должны принимать только она и ее личный тренер.

Это будет мощнейший отбор. Таких ЧР еще не было Ефимова на ЧМ может выиграть медаль на этой дистанции.

Стань Ефимова на отборе второй, головной боли у всех было бы куда меньше. Так же клубок совсем запутался. При этом Юля — совсем не та спортсменка, которая ради своих амбиций готова идти по головам. На чемпионате мира в Казани она недооценила уровень предварительного заплыва на 200 м и стала 17-й. Тогда как в полуфинал выходят 16 человек. Было понятно, что за медаль в команде может бороться только она и ходили разговоры, что тренерский штаб попросит сняться Виталину Симонову — таким образом освободится место в полуфинале для Ефимовой.

Но сама Юля на корню пресекла те разговоры, сказав, что об этом даже думать не надо. Уверен, и в нынешней ситуации она чувствует себя не очень комфортно.

При этом именно Ефимова может бороться за призы в Кванджу на 200 м. Если она в растренированном состоянии плывет 2.23,88, то за два-три месяца после блока тренировочной работы вполне может выйти на рубеж 2.20. А это уже уровень призовой тройки. Не уверен, что Темникова и Чикунова в этом сезоне выйдут на такие секунды. И если России непременно нужно призовое место на чемпионате мира, то ставить Ефимову в состав — крайне надежный способ, проверенный годами.