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20:06 (мск), источник: ТАСС

Ефимова завоевала серебро чемпионата России на дистанции 100 м брассом

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Спортсменка показала результат 1.07,05. Победительницей стала Анна Белоусова (1.06,34), бронза досталась Анастасии Макаровой (1.07,79).

Ефимова и Белоусова выполнили норматив, который позволяет отобраться в сборную России на чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее. Для данной дисциплины норматив составляет 1.09,01.

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Юлии Ефимовой — 27

Ранее на соревнованиях в Москве Ефимова завоевала золото на дистанции 50 м брассом, на 200-метровке спортсменка показала третий результат. Помимо пяти золотых медалей мировых первенств, Ефимова является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Также в активе 27-летней спортсменки семь золотых наград чемпионатов Европы и три — первенства Европы на короткой воде.

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Чемпионат мира по водным видам спорта состоится в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

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