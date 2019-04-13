У Ефимовой трудности, Чупков и Рылов — в порядке. Как прошел ЧР по плаванию

Источник: Спорт-Экспресс

Результат

На чемпионате России был установлен ряд лучших результатов сезона в мире, но самые солидные секунды показал Антон Чупков. Чемпион мира-2017 выдал феноменальную раскладку на 200 м брассом. С его 2.07,00 хоть сегодня можно выходить на финал Олимпийских игр. В Рио, например, для победы хватило 2.07,46.

А ведь Антон сейчас еще не в самых оптимальных кондициях. Подводиться спортсмен будет к июльскому чемпионату мира. Вполне возможно, на летний сезон Александр Немтырев будет ставить своему ученику задачу не только защитить титул в Кванджу, но и забрать у японца Ватанабе рекорд мира — 2.06,67.

Что касается рекордов России, то на отборе их было побито три. Отличились Владислав Гринев на 100 м кролем (47,43), Олег Костин на 50 м баттерфляем (22,74) и Вероника Андрусенко на 400 м (4.06,01).

Сенсация

Главной неожиданностью турнира стало третье место 27-летней Юлии Ефимовой на 200 м брассом. В этом виде программы она — действующая чемпионка мира. Однако на чемпионате страны Юлию опередили 14-летняя Евгения Чикунова и 24-летняя Мария Темникова. По идее, в команду в этом виде программы Ефимова не отобралась. Но главный тренер сборной Сергей Чепик сообщил, что главная звезда женской сборной в Кванджу 200 м поплывет. А юная Чикунова сосредоточится в этом сезоне на юниорских стартах.

Открытие

Чикунова — одно из трех главных открытий турнира. Во-первых, она обыграла саму Ефимову — пусть пятикратная чемпионка мира пока не в лучшей форме. Во-вторых, Евгении всего 14 лет. Если она и дальше продолжит столь же стремительно прогрессировать — берегитесь все. В Токио-2020 они вполне смогут зажигать в брассе на пару с Ефимовой.

Второе открытие — 22-летний Владислав Гринев. В отличие от Чикуновой, он уже был засвечен в сборной и у него даже есть эстафетные медали с ЧЕ-2018 и ЧМ-2018 на короткой воде. Однако за межсезонье Гринев невероятно спрогрессировал на королевской дистанции — 100 м вольным стилем. Настолько, что в полуфинале перебил рекорд страны Андрея Гречина с костюмных времен — он держался 10 лет. В финале Владислав проплыл чуть хуже, но уверенно победить это ему не помешало.

Наконец, третий сюрприз — 16-летняя Дарья Васькина. Она установила юношеские рекорды Европы на 50 и 100 м на спине, в обоих видах программы опередив чемпионку мира-2009 Анастасию Фесикову и, конечно, отобравшись на чемпионат мира.

Противостояние

Как и ожидалось, главной битвой турнира стала дуэль спинистов Евгения Рылова и Климента Колесникова. Победителем в ней выше более опытный спортсмен. Чемпион мира-2017 победил на обеих олимпийских дистанциях — на 100 и 200 м. Плюс стал третьим на сотке и «полтиннике» кролем.

Климент ответил золотом на 50 м на спине — недаром рекорд мира на этой дистанции принадлежит ему. Но от него в Москве ждали большего. И хотя оба спортсмена говорили, что чемпионат России никакого значения не имеет и все самое важное впереди, доля лукавства в этом, конечно, есть. Теперь психологическое преимущество на стороне Рылова. Хотя никаких гарантий на чемпионате мира это ему не дает.

На грани

Капитан сборной 28-летняя спинистка Анастасия Фесикова попала в команду чудом. На 50 м она стала третьей. Третьей она коснулась бортика и на 100 м. Однако Марию Каменеву, которая разменяла солидные 59 сек, дисквалифицировали. 19-летняя спортсменка после стартового сигнала проплыла под водой после старта чуть больше разрешенных 15 м. По правилам — это снятие. Вот так вот беда Каменевой стала спасением для Фесиковой.

А Кирилл Пригода спас себя сам. На 200 м он решил не просто отобраться в команду, но и дать бой Чупкову. «Против лома нет приема, но я хотел попробовать», — объяснил он потом. Для этого Кирилл взял с самого старта сумасшедший темп. Надеялся, что дотерпит. Однако на последних 50 м Пригоду, говоря спортивным языком, вставило. В итоге он стал четвертым и даже не выплыл из 2.09, хотя в полуфинале легко показал 2.08,21. Этих секунд с лихвой хватило бы для второго места в финале…

На 50 м Пригода стал вторым и в команду отобрался, однако решил для себя, что, если пролетит мимо отбора на 100 м — на чемпионат мира не поедет. Готовиться весь сезон ради неолимпийской дистанции ему не хотелось. И в последний день турнира Кирилл в красивейшей борьбе выиграл на сотне касание у Чупкова. Он — чемпион России в этом виде программы и теперь видит смысл подводиться к Кванджу.

Мультимедалист