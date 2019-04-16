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00:10 (мск), источник: Lenta.Ru

14-летнюю российскую пловчиху затравили после победы над призеркой Олимпиады

14-летняя пловчиха Евгения Чикунова подверглась травле после победы в заплыве на 200 метров брассом на чемпионате России. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки Юрий Маслов.

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По его словам, на посвященных плаванию сайтах юную спортсменку обвинили в употреблении допинга. Маслов заявил, что за семь лет работы под его руководством Чикунова ни разу не употребляла запрещенные препараты. «Все это очень неприятно, мы даже запретили ей пользоваться интернетом, чтобы она не расстраивалась, берегла психику», — сказал тренер.

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Пловчиха на дистанции 200 метров брассом обошла Юлию Ефимову, четырехкратную чемпионку мира и призерку Олимпийских игр. Ефимова заняла третье место и не выполнила норматив, позволяющий попасть в состав сборной на чемпионат мира.

Тем не менее по решению тренерского штаба Чикунова не вошла в состав, потому что в ее планах выступление на юниорском чемпионате Европы. Вместо нее в сборную попала Ефимова.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

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