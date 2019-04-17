Два национальных рекорда установлено в первый день чемпионата Беларуси по плаванию

В квалификационном заплыве на 50 м брассом Алина Змушко установила национальный рекорд — 30,61 сек., выполнив отборочный норматив на чемпионат мира-2019. В финале Алине не удалось превзойти свое достижение, но она первая коснулась бортика бассейна с результатом 30,75 сек.

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Второй рекорд принадлежит брестской пловчихе Анастасии Шкурдай, завоевавшей золото на дистанции 100 м на спине. Она преодолела стометровку за 1 мин. 0,59 сек., также выполнив норматив отбора на чемпионат мира.

Среди мужчин лучшими результатами отметились Илья Шиманович на дистанции 100 м брассом (58,58 сек.), Евгений Цуркин, проплывший 100 м баттерфляем за 51,97 сек, Никита Цмыг, преодолевший 50 м на спине за 24,92 сек.

Участие в соревнованиях принимают около 300 атлетов. Для белорусских спортсменов этот старт является отборочным на чемпионат мира в Кванджу (Республика Корея), Всемирную универсиаду в Неаполе (Италия) и Олимпийские игры в Токио (Япония).