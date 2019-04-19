Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон3
Ренн2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард2
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи0
Ахмат1
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки3
Краснодар-20
Хоккей. НХЛ
20.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
20.04
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
14«Барселона» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
20:11 (мск), источник: БЕЛТА

Алина Змушко побила рекорд Беларуси в стометровке брассом, державшийся с 1992 года

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте установлены новые национальные рекорды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В соревнованиях женщин на дистанции 100 м брассом Алина Змушко побила рекорд Беларуси, выиграв финальный заплыв с результатом 1 мин. 07,94 сек. Прежний рекорд в этой дисциплине (1 мин. 08,00 сек.) был установлен Еленой Рудковской на Олимпийских играх-1992 в испанской Барселоне. Мировой рекорд в этом виде принадлежит американке Лилли Кинг (1 мин. 04,13 сек.).

Один из лидеров мужской сборной Беларуси Илья Шиманович установил новый рекорд на дистанции 50 м брассом. Сегодня в финальном заплыве Илья Шиманович показал результат 26,55 сек., что является вторым результатом сезона в мире. Он улучшил свой рекорд, который был установлен сегодня утром в предварительном заплыве (26,57 сек.). Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит британцу Адаму Пити (25,95 сек.).

 Пугачева показала трогательное поздравление Лизы и Гарри
Рианна снялась в яркой фотосессии для журнала
Суд допросил еще четырех свидетелей по делу Кокорина и Мамаева
Что нельзя пропустить на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Полузащитник «Челси» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
НХЛ назвала претендентов на «Билл Мастертон Трофи»
«Авангард» играет с ЦСКА в Кубке Гагарина (трансляция)
Россиянин поделился эмоциями от победы над первой ракеткой мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь