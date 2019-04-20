Плавание. Чемпионат Беларуси. Илья Шиманович установил национальный рекорд на 200 м брассом, выполнив норматив на ЧМ
Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал золото чемпионата страны на дистанции 200 метров брассом, установив национальный рекорд.
Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал золото чемпионата страны на дистанции 200 метров брассом, установив национальный рекорд.
Минчанин преодолел дистанцию за 2.10,97, выполнив, к тому же, норматив на ближайший чемпионат мира.
Вторым в финальном заплыве стал представитель Кыргызстана Денис Петрашов, тройку замкнул Максим Дорохов из Минской области.