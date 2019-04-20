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17:07 (мск), источник: Прессбол

Плавание. Чемпионат Беларуси. Илья Шиманович установил национальный рекорд на 200 м брассом, выполнив норматив на ЧМ

Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал золото чемпионата страны на дистанции 200 метров брассом, установив национальный рекорд.

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Минчанин преодолел дистанцию за 2.10,97, выполнив, к тому же, норматив на ближайший чемпионат мира.

Вторым в финальном заплыве стал представитель Кыргызстана Денис Петрашов, тройку замкнул Максим Дорохов из Минской области.

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