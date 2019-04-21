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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский пловец стал чемпионом Азии и завоевал олимпийскую лицензию

Казахстанец Виталий Худяков одержал вторую победу на чемпионате Азии по плаванию на открытой воде в Кувейте и завоевал олимпийскую лицензию, сообщает Olympic.kz.

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Источник: olympic.kz

На этот раз он первенствовал на дистанции десять километров. В этом же виде программы другой казахстанец Лев Черепанов занял третье место.

Стоит отметить, что Азиатская федерация плавания (AASF) внесла данный чемпионат Азии в свой соревновательный календарь, присвоив ему статус лицензионного. На нем были разыграны две лицензии — одна у мужчин, одна у женщин. Их гарантировала победа на дистанции 10 километров.

«Старт в Кувейте был тяжелым. Большая волна, сильная жара, кусающие спортсменов моллюски. Хорошо хоть вода была не сильно жаркой… У нас это можно описать двумя словами — тяжелая вода. При таком заплыве результат пловцов немного хуже, но все были в равных условиях и победа Виталия заслуженная. Задачу свою он выполнил на «отлично».

Что касается Черепанова — он молодой спортсмен, который уже сегодня прогрессирует с каждым соревнованием. Его отставание от лидера (Худякова) было более пяти минут. Однако он постоянно прогрессирует, — прокомментировал старт главный тренер команды по плаванию на открытой воде Николай Загриценко.

Ранее Худяков стал лучшим на дистанции пять километров.

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