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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлен состав сборной России по плаванию на ЧМ по водным видам спорта

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) утвердил состав сборной России на июльский чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в южнокорейском Кванджу.

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Источник: РИА "Новости"

Квалификационным для участия в этих соревнованиях был чемпионат России, который состоялся в бассейне московского СК «Олимпийский».

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания, в состав вошли Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Красных, Мартин Малютин, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Андрей Николаев, Александр Палатов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Антон Чупков.

В составе женской команды выступят Анастасия Авдеева, Вероника Андрусенко, Анна Белоусова, Виктория Белякова, Дарья Васькина, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Софья Лобова, Дарья Муллакаева, Арина Опенышева, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Устинова (Санкт-Петербург), Дарья Устинова (Свердловская область), Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова.

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