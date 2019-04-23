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23 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Двукратная чемпионка ОИ по плаванию Элмсли завершила карьеру в 24 года

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Обладательница пяти олимпийских наград в плавании австралийка Бриттани Элмсли объявила о завершении карьеры.

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«После 12 лет, которые я посвятила стремлению к совершенству, я могу с гордостью объявить, что моя соревновательная карьера в плавании подошла к концу. Я не могу выразить словами уважение к тем потрясающим людям, с которыми я разделила эту главу своей жизни. Я горжусь медалями, которые мне удалось выиграть на этом пути, но больше всего благодарна за незабываемые воспоминания», — написала Элмсли, которой 19 июня исполнится 25 лет, на своей странице в Instagram.

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Элмсли в составе сборной Австралии стала чемпионкой в эстафете 4×100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, завоевала три серебряные медали Олимпиад в эстафетах. Также она становилась призером чемпионатов мира, побеждала на Играх Содружества.

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