Двукратная чемпионка ОИ по плаванию Элмсли завершила карьеру в 24 года

«После 12 лет, которые я посвятила стремлению к совершенству, я могу с гордостью объявить, что моя соревновательная карьера в плавании подошла к концу. Я не могу выразить словами уважение к тем потрясающим людям, с которыми я разделила эту главу своей жизни. Я горжусь медалями, которые мне удалось выиграть на этом пути, но больше всего благодарна за незабываемые воспоминания», — написала Элмсли, которой 19 июня исполнится 25 лет, на своей странице в Instagram.