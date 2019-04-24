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15:20 (мск), источник: ТАСС

Казань примет чемпионат России по плаванию 2020 года

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по плаванию 2020 года пройдет в Казани. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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Традиционным местом проведения национального первенства был столичный спорткомплекс «Олимпийский», который в июле текущего года закрывается на двухлетнюю реконструкцию.

«На ранней стадии мы рассматривали два варианта — Казань и Санкт-Петербург. В следующем году чемпионат России пройдет в Казани. Город готов, учитывая его богатый опыт проведения крупных спортивных мероприятий», — заявил Сальников.

В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта.

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