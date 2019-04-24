Казань примет чемпионат России по плаванию 2020 года

Традиционным местом проведения национального первенства был столичный спорткомплекс «Олимпийский», который в июле текущего года закрывается на двухлетнюю реконструкцию.

«На ранней стадии мы рассматривали два варианта — Казань и Санкт-Петербург. В следующем году чемпионат России пройдет в Казани. Город готов, учитывая его богатый опыт проведения крупных спортивных мероприятий», — заявил Сальников.