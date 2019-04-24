Казань примет чемпионат России по плаванию 2020 года
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по плаванию 2020 года пройдет в Казани. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по плаванию 2020 года пройдет в Казани. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
Традиционным местом проведения национального первенства был столичный спорткомплекс «Олимпийский», который в июле текущего года закрывается на двухлетнюю реконструкцию.
«На ранней стадии мы рассматривали два варианта — Казань и
В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта.