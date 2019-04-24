Казань и Санкт-Петербург примут чемпионаты России по плаванию в сезоне-2020

Летний чемпионат России в последние годы принимал бассейн спорткомплекса «Олимпийский», который будет закрыт на ремонт в конце мая.

«Президиум утвердил, что летний чемпионат России по плаванию пройдет в Казани, а вот зимний, на короткой воде, состоится в Санкт-Петербурге», — сказал Сальников по телефону РИА Новости.