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15:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казань и Санкт-Петербург примут чемпионаты России по плаванию в сезоне-2020

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионаты России по плаванию в сезоне-2020 пройдут в Казани и Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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Летний чемпионат России в последние годы принимал бассейн спорткомплекса «Олимпийский», который будет закрыт на ремонт в конце мая.

«Президиум утвердил, что летний чемпионат России по плаванию пройдет в Казани, а вот зимний, на короткой воде, состоится в Санкт-Петербурге», — сказал Сальников по телефону РИА Новости.

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