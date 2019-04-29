Дмитрий Баландин завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио

Баландин выполнил квалификационный норматив на новом турнире от Международной федерации водных видов спорта (FINA) — Champions Swim Series. Первый этап мирового соревнования состоялся в Гуанчжоу, где олимпийский чемпион принял участие в двух финальных заплывах.

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На дистанции 2000 метров брассом казахстанец финишировал четвертым. Его время составило 2:09.37. Таким образом, он преодолел дистанцию по квалификационному нормативу А, который равняется 2:10.35.

Победителем же на этой дистанции стал бронзовый призер Олимпиады-2016 россиянин Антон Чупков с результатом 2:07.48. Второе место осталось за китайцем Цин Хайяном — 2:08.31. Замкнул тройку лучших японец Иппэй Ватанабэ — 2:09.33.

В смешанной эстафете четыре по 100 метров Баландин завоевал бронзу.

«Остался под большим впечатлением от первого турнира Swim Series. Видно, что шоу хорошее, интересно и участникам, и болельщикам. Для меня этот турнир является этапом подготовки к Олимпиаде, тем более, участники — это лучшие пловцы в мире и я рад возможности соревноваться с ними. Эстафета комплектовалась по жребию и команды формировались случайным образом. Со мной в команде был россиянин и две девушки из Австралии и Великобритании. Мы могли бы выиграть, но совсем немного проиграли, буквально касание», — отметил Баландин.

Второй этап уникального турнира среди пловцов пройдет 11 мая и состоится в Будапеште (Венгрия). Завершающим серию будет старт в Индианаполисе (США), который пройдет в период с 31 мая по 1 июня.