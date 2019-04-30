Пловчиха Моисеева дисквалифицирована на четыре года за допинг
ТАСС, 30 апреля. Всероссийская федерация плавания дисквалифицировала Олесю Моисееву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила во вторник
ТАСС, 30 апреля. Всероссийская федерация плавания дисквалифицировала Олесю Моисееву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила во вторник
Отмечается, что срок отстранения 18-летней спортсменки составил четыре года, начиная с 12 апреля 2019 года. Спортсменка признана виновной в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).