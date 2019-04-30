Пловчиха Моисеева дисквалифицирована на четыре года за допинг

Отмечается, что срок отстранения 18-летней спортсменки составил четыре года, начиная с 12 апреля 2019 года. Спортсменка признана виновной в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).