Объявлен состав сборной России по плаванию на Универсиаду-2019

Объявлен состав сборной России по плаванию на Универсиаду-2019

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Объявлен состав сборной России по плаванию на летнюю Универсиаду, которая пройдет в Неаполе.