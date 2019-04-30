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30 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Объявлен состав сборной России по плаванию на Универсиаду-2019

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Объявлен состав сборной России по плаванию на летнюю Универсиаду, которая пройдет в Неаполе.

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Соревнования пройдут с 3 по 14 июля.

В состав мужской команды вошли Максим Абловацкий, Владимир Дубинин, Александр Кудашев, Владимир Кудряшов, Иван Кузьменко, Егор Куимов, Роман Ларин, Семен Макович, Эрнест Максумов, Даниил Марков, Антон Никитин, Марк Николаев, Кирилл Пригода, Александр Садовников, Николай Снегирев, Максим Ступил, Григорий Тарасевич и Илья Хоменко, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

В состав женской команды вошли Мария Баклакова, Василисса Буйная, Ксения Василенок, Ника Годун, Александра Денисенко, Полина Егорова, Елизавета Клеванович, Ирина Кривоногова, Розалия Насретдинова, Анастасия Осипенко, Ирина Приходько, Софья Сподаренко, Дарья Чикунова.

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