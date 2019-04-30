По стопам Ефимовой: 18-летняя россиянка наказана за допинг

Всероссийская федерация плавания (ВФП) отстранила 18-летнюю спортсменку за нарушение антидопинговых правил. По информации пресс-службы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), наказание вступило в силу 12 апреля 2019 года.

Девушке предъявлено обвинение по пункту 2.1 Общероссийских антидопинговых правил: «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

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Сама пловчиха инцидент пока не прокомментировала.

Известно, что Моисеева является кандидатом в мастера спорта по плаванию, а последним соревнованием, в котором она принимала участие, был чемпионат России, проходивший в Москве с 8 по 12 апреля. Девушка представляла Чувашскую Республику на четырех дистанциях вольным стилем, однако не смогла завоевать наград национального первенства.

Моисеева не единственная пловчиха, которую допинг-офицеры уличили в употреблении запрещенных веществ, усиливающих либо физическую силу, либо психологическую деятельность организма. Так, положительная допинг-проба случилась и в жизни трехкратного призера Олимпиады 2012 и 2016 годов Юлии Ефимовой.

После того, как знаменитая спортсменка уже значилась трехкратной чемпионкой мира, а также бронзовым призером Игр-2012, ее анализы показали наличие стероидного гормона дегидроэпиандростерона.

Несмотря на то, что данная проба была сдана во внесоревновательный период, Ефимовой назначили 16 месяцев дисквалификации.

Пловчиха отрицала намеренное применение препаратов с целью улучшения показателей на турнирах, но призналась в употреблении пищевой добавки, в составе которой значились запрещенные вещества.

Отбыв наказание, Ефимова вернулась с новыми силами и принесла России две из четырех медалей, включая единственную золотую, с домашнего чемпионата мира, который проходил в Казани. Но триумф вернувшейся в спорт пловчихи длился недолго — в 2016 году анализы девушки показали тот же положительный результат. В ходе обследования в ее крови был обнаружен мельдоний.

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Данная проба была снова взята в период, когда Ефимова не выступала на каких-либо соревнованиях. Ей грозила пожизненная дисквалификация за повторное нарушение, но в итоге все обошлось пятимесячным отстранением, длившимся с 17 марта по 12 июля.

В связи с допинг-скандалами Международная федерация плавания (ФИНА) не хотела пускать пловчиху на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, однако в Спортивном арбитражном суде (CAS) девушка отстояла свое право на участие в Играх.

После всех этих ситуаций Ефимова не завершила карьеру, а продолжила выступать как на национальном, так и на мировом уровне. Но теперь пловчиха старается тщательно соблюдать антидопинговые правила.

«Я стала раньше ложиться спать по ряду причин. Одна из них — допинг-контроль может рано прийти. У меня, к примеру, на день рождения пришел допинг-контроль. Ребят, имейте совесть, вы же можете выбрать и другой день для этого. Они меня поздравили, на что я им ответила, что это “просто лучший подарок”», — приводит слова спортсменки РИА «Новости».

28 апреля был ВФП утвердила состав сборной России на чемпионат мира по водным видам спорта, куда по результатам квалификации чемпионата страны вошла и Ефимова. Мировое первенство будет проходить с 12 по 28 июля в южнокорейском Кванджу. Оно может стать одним из последних для Ефимовой.

В конце 2018 года девушка заявила, что может уйти из спорта в 2020-м, сразу после Олимпиады в Токио.

«Завершу ли я карьеру после Игр в Токио? Да, наверное. Не знаю. Я вообще после каждой Олимпиады планировала заканчивать. Посмотрим, как пойдет», — цитирует спортсменку Teamrussia.pro.

Она признает, что ее путь в плавании был полон испытаний, усталость от которых и наводит ее на мысли о завершении карьеры.

«Я еще работающий, так сказать, спортсмен, поэтому тяжело. Моя спортивная карьера складывалась тяжело, и она еще не закончилась, поэтому мне каждый раз очень тяжело об этом вспоминать и говорить. Мне нужно время», —заключила Ефимова.