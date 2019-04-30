По стопам Ефимовой: 18-летняя россиянка наказана за допинг
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована на четыре года за применение допинга. В крови спортсменки обнаружили запрещенный препарат.
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована на четыре года за применение допинга. В крови спортсменки обнаружили запрещенный препарат.
Всероссийская федерация плавания (ВФП) отстранила 18-летнюю спортсменку за нарушение антидопинговых правил. По информации
Девушке предъявлено обвинение по пункту 2.1 Общероссийских антидопинговых правил: «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».
Сама пловчиха инцидент пока не прокомментировала.
Известно, что Моисеева является кандидатом в мастера спорта по плаванию, а последним соревнованием, в котором она принимала участие, был чемпионат России, проходивший в Москве с 8 по 12 апреля. Девушка представляла Чувашскую Республику на четырех дистанциях вольным стилем, однако не смогла завоевать наград национального первенства.
Моисеева не единственная пловчиха, которую
После того, как знаменитая спортсменка уже значилась трехкратной чемпионкой мира, а также бронзовым призером Игр-2012, ее анализы показали наличие стероидного гормона дегидроэпиандростерона.
Пловчиха отрицала намеренное применение препаратов с целью улучшения показателей на турнирах, но призналась в употреблении пищевой добавки, в составе которой значились запрещенные вещества.
Отбыв наказание, Ефимова вернулась с новыми силами и принесла России две из четырех медалей, включая единственную золотую, с домашнего чемпионата мира, который проходил в Казани. Но триумф вернувшейся в спорт пловчихи длился недолго — в 2016 году анализы девушки показали тот же положительный результат. В ходе обследования в ее крови был обнаружен мельдоний.
Данная проба была снова взята в период, когда Ефимова не выступала на
В связи с
После всех этих ситуаций Ефимова не завершила карьеру, а продолжила выступать как на национальном, так и на мировом уровне. Но теперь пловчиха старается тщательно соблюдать антидопинговые правила.
«Я стала раньше ложиться спать по ряду причин. Одна из них —
В конце 2018 года девушка заявила, что может уйти из спорта в 2020-м, сразу после Олимпиады в Токио.
«Завершу ли я карьеру после Игр в Токио? Да, наверное. Не знаю. Я вообще после каждой Олимпиады планировала заканчивать. Посмотрим, как пойдет», — цитирует спортсменку Teamrussia.pro.
Она признает, что ее путь в плавании был полон испытаний, усталость от которых и наводит ее на мысли о завершении карьеры.
«Я еще работающий, так сказать, спортсмен, поэтому тяжело. Моя спортивная карьера складывалась тяжело, и она еще не закончилась, поэтому мне каждый раз очень тяжело об этом вспоминать и говорить. Мне нужно время», —заключила Ефимова.
Мария Локтионова