Чемпионке ОИ-2012 по плаванию грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов
Международная федерация водных видов спорта (FINA) сообщила, что олимпийская чемпионка Лондона Рута Мейлутите может быть отстранена за пропуски
Международная федерация водных видов спорта (FINA) сообщила, что олимпийская чемпионка Лондона Рута Мейлутите может быть отстранена за пропуски
Литовская спортсменка включена в список FINA для обязательного прохождения
За такое нарушение согласно Всемирному антидопинговому кодексу может грозить двухлетний срок дисквалификации. Он может быть сокращён как минимум до одного года, в зависимости от степени вины спортсмена.
«Жаль, что наша “золотая рыбка” может быть дисквалифицирована на один год
Мейлутите — олимпийская чемпионка Лондона-2012 на дистанции 100 метров брассом.