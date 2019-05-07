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7 мая, источник: Чемпионат.com

Чемпионке ОИ-2012 по плаванию грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов

Международная федерация водных видов спорта (FINA) сообщила, что олимпийская чемпионка Лондона Рута Мейлутите может быть отстранена за пропуски допинг-тестов за последние 12 месяцев, сообщает Федерация плавания Литвы.

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Источник: AFP 2019

Литовская спортсменка включена в список FINA для обязательного прохождения допинг-тестов по системе ADAMS. Она пропустила сдачу проб три раза: 22 апреля и 19 августа 2018 года, а также 28 марта 2019 года.

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За такое нарушение согласно Всемирному антидопинговому кодексу может грозить двухлетний срок дисквалификации. Он может быть сокращён как минимум до одного года, в зависимости от степени вины спортсмена.

«Жаль, что наша “золотая рыбка” может быть дисквалифицирована на один год из-за такой постыдной ошибки. Это прекрасный пример того, что даже такие звезды должны выполнять свои обязанности в качестве спортсмена», — отмечается в заявлении антидопингового агентства Литвы.

Мейлутите — олимпийская чемпионка Лондона-2012 на дистанции 100 метров брассом.

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